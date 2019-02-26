0553 313 94 23

“Elektronik Çöp Değildir Projesi" ile ekonomiye büyük katkı

Fatsa Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince başlatılan “Elektronik Çöp Değildir” isimli projeyle yüzlerce projeksiyon ve bilgisayar tamir edilerek okulların hizmetine sunuluyor.

26 Şubat 2019 Salı 13:01
“Elektronik Çöp Değildir Projesi" ile ekonomiye büyük katkı

Fatsa Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince başlatılan “Elektronik Çöp Değildir” isimli projeyle yüzlerce projeksiyon ve bilgisayar tamir edilerek okulların hizmetine sunuluyor.


İlçedeki okullarda aktif olarak kullanılan bilgisayar ve projeksiyonlar, arızalandığında elektrik-elektronik bölümü öğretmen ve öğrencileri eliyle tamir edilerek tekrar kullanıma sunuluyor. Okullarda arızalanan projeksiyon cihazlarının tamiratını yapan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğretmen ve öğrencileri son üç yılda yüzlerce projeksiyon ve bilgisayarı tamir ettiler.


Proje ile ilgili bilgiler veren Fatsa Gazi MTAL Müdürü Sadık Akkiraz, sadece 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 50’den fazla projeksiyonu tamir ederek okul bütçelerine büyük destek sağladıklarını söyledi. Tamiratı yapan öğretmen ve öğrencilerin, yaptıkları tamiratın eğitime katkı sağladığının bilincinde olduklarını belirten Akkiraz, cihazların dikkatli kullanılmasını, özellikle toza karşı korumaya alınmaları gerektiğini, elektroniğin çöp olmadığını belirterek projeleri sayesinde okulların bütçelerine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezaevi firarisi esrarla yakalandı
    1. Cezaevi firarisi esrarla yakalandı
    2. Başkan Gülsoy, 9. Sektörel Ekonomi..
    3. Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi:..
    4. İsrail AA foto muhabirini sınır dışı..
    5. Beykoz’da işyeri deposunun çatısı,..
    6. Kırşehir Türk Ocağı Reisi Süleyman..
    7. Genç Kızılay Topluluğu gönüllüleri..
    8. Üniversitede“Sıfır Atık Projesi”..
    9. ANALİZ - 27. yılında Hocalı soykırımı:..
    10. Bebeklerde sindirim sistemi sorununa..
    11. Bakan Selçuk: “Engelli vatandaşlarımız..
    12. Çan Kaymakamı Gürdal’a Vergi Haftası..
    13. (Özel Haber) Kore gazisi evini soyan..
    14. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm AB..
    16. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü..
    18. “6 aylık asker operasyonlara..
    19. Savcılı Plajı, gün batımı ile..
    20. Mogherini'nin Lübnan'daki temasları..
    21. 30. Vergi haftası kutlamaları başladı
    22. Beyşehir’de yerel seçimde 53 bin 858..
    23. Başkan Büyükkılıç Halil Özdemir’i..
    24. FETÖ’cü imam 100 ismi mahkemeye verdi,..
    25. Kursa katılan bayanlara “Kadınlar..
    26. Umut Partisi'ni kim kurdu |..
    27. Mültecilere yardım için Arapça..
    28. Büyükşehirden Kuşadası’na 63 milyonluk..
    29. Eski tuğgeneral Alpcan ile 5 askere..
    30. İzmir'deki DEAŞ davasında mütalaa..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!