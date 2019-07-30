0553 313 94 23

Elektrikli otobüsten yükselen duman paniğe neden oldu

Manisa’da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren bir elektrikli otobüsün motor bölümünden çıkan dumanlar paniğe neden oldu.

30 Temmuz 2019 Salı 14:41
Elektrikli otobüsten yükselen duman paniğe neden oldu

Manisa’da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren bir elektrikli otobüsün motor bölümünden çıkan dumanlar paniğe neden oldu.


Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 45 E 4700 plakalı elektrikli otobüsün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Otobüsün arka tarafından bulunan motor bölümünden dumanların yükseldiğini gören otobüs şoförü aracı durdurdu. Yangın ihtimaline karşı otobüsün motor bölümüne yangın tüpleriyle müdahale edildi.


Öte yandan gelen ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de önlem aldı. Teknik ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, otobüste bir yanma olmadığı kompresörden duman üflediği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kimya Bölümü Başkanı uyardı: “Evde üretilen alkolü tüketmenin sonu ölüm”
    1. Kimya Bölümü Başkanı uyardı: “Evde..
    2. Pazaryeri’nde buğday arpa hasadı..
    3. DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları..
    4. Kazım Kurt Belediye Başkanları..
    5. Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz..
    6. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un..
    7. Ormanda kenevir yetiştiren şahıs..
    8. Ataser Group, 1,2 milyon TL yatırımla..
    9. Cizre’de tır devrildi: 2 yaralı
    10. Otomobilin çarptığı yaşlı kadın..
    11. Yiğidolar’ın Hollanda kampı sona erdi
    12. Geri manevra yapan tur otobüsünün..
    13. Ümraniyeli çocukların Başkan İsmet..
    14. Bakan Çavuşoğlu’ndan Tayland ile..
    15. Başkan Geylan: "Bin 71 defa teşekkür"
    16. Fenerbahçe: "2010-2011 sezonu..
    17. Browni tadından ıslak kurabiyeye..
    18. "Maden ihracatının yüzde 90'ından..
    19. Akülü aracı arıza yapan engellinin..
    20. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    21. Filistin yönetimi İsrail ile..
    22. TİKA'nın gönüllüleri Kuzey Makedonya'da
    23. ABD - Çin ticaret görüşmeleri iki ay..
    24. Vatandaşların 300 yıllık konağın..
    25. Seydioğlu baklavaları sahibi Hasan Sel..
    26. TBMM Başkanı Mustafa Şentop..
    27. Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet..
    28. ABD Başkanı Trump, ticaret anlaşması..
    29. DÜZELTME - "TCMB'nin 500-600 baz..
    30. Pendik’te trafikte dehşeti yaşayan..
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!