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Elektrikli faytonlara "yokuş kalkış ve iniş" desteği

Denizli'de elektrikli fayton üreten ve bunları yurt dışına da satan girişimci, yeni ürünlerine, son model araçlarda bulunan "yokuş kalkış ve iniş" desteği ile 3 ayrı fren sistemi kurdu- Haluk Şahin: - "Bugün İstanbul adalarda bir fayton 2 atla çekiliyor. Bizim üretimimiz olan fayton ise 30 at gücündedir ve çevrecidir"

27 Kasım 2018 Salı 12:32
Elektrikli faytonlara "yokuş kalkış ve iniş" desteği

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, atlara gerek duyulmadan nostalji yaşanmasına olanak sağlayan elektrikli fayton üreten girişimci, yeni ürünlere son model araçlarda bulunan donanımları ekledi.

Makine mühendisi Haluk Şahin, 12 yıl önce faytonları çeken atlara eziyet edilmeden daha çevreci bir nostalji yaşatmak düşüncesiyle hayata geçirdiği elektrikli fayton üretimine devam ediyor.

"Fayoto" adıyla faydalı model patentini de alan Şahin, elektrikli fayton üretiminde 15 kişilik ekibiyle Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Son teknoloji otomobillerdeki donanımların aynısını kendi sistemine uyarlayan Şahin, "Payitaht" adını verdiği yeni tasarımına geri manevra, yokuş kalkış ve iniş desteği ile 3 ayrı fren sistemi ekledi.

Yurt içinde birçok kentin yanı sıra Arap ülkeleri başta olmak üzere Romanya, Pakistan, Bulgaristan, Portekiz ve Norveç'e elektrikli fayton satan Haluk Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faytonların atlar tarafından çekilmesine karşı olduğunu ve hayvanlara saygı ve sevgi duyduğu için böyle bir işin başına geçtiğini söyledi.

Hayvanların iş gücü olarak değil spor amacıyla kullanılmasına öncülük edebilmek için bu yola çıktıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Ekibimle beraber nostalji faytonu attan ayrıştırarak elektrikli modelini ürettik ve yıllar geçtikçe de donanımsal olarak geliştirdik. Artık yeni modelimizde faytonda geri manevra, yokuş kalkış ve iniş desteği, 3 ayrı fren sistemi ile güçlü motor sistemi kurduk. Bugün İstanbul adalarda bir fayton 2 atla çekiliyor. Bizim üretimimiz olan fayton ise 30 at gücündedir ve çevrecidir. Faytonu 40 gün içinde yapıyoruz. Yaptığımız test sürüşünün ardından hizmete sunuyoruz. Bugün atlı faytonlarla çıkılamayacak zirvelere elektrikli faytonla yüzde 25'in üzerindeki eğimlere kadar rahatlıkla çıkılabilmektedir."

Şahin, 6 kişilik elektrikli faytonun 980 kilogram ağırlığında olduğunu, 4-6 saatlik şarjla 100 kilometre gittiğini, bir kez şarj maliyetinin 3 lira olduğunu vurgulayarak çevreci ve alternatif enerji kaynağı olarak elektriğin çok hesaplı olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 12:32
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