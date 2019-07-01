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Elektrikli bisikletten düşen bir kişi yaralandı

Karaman’da cadde ortasında elektrikli bisikletten düşerek yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:24
Elektrikli bisikletten düşen bir kişi yaralandı

Karaman’da cadde ortasında elektrikli bisikletten düşerek yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Kaza, saat 13.00 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ç. (61), kullandığı elektrikli bisikletle bulvar üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. İsmail Ç.’nin düştüğünü gören vatandaşlar hemen yardımına koşarken, sağlık ekibine de haber verildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralı, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İsmail Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:24
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