Elektrikli bisikletten düşen bir kişi yaralandı Karaman’da cadde ortasında elektrikli bisikletten düşerek yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Karaman’da cadde ortasında elektrikli bisikletten düşerek yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ç. (61), kullandığı elektrikli bisikletle bulvar üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. İsmail Ç.’nin düştüğünü gören vatandaşlar hemen yardımına koşarken, sağlık ekibine de haber verildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralı, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İsmail Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.