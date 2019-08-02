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Elektrikli bisikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde araç trafiğine kapalı alanda elektrikli bisikletin çarptığı küçük çocuk yaralandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 21:42
Elektrikli bisikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde araç trafiğine kapalı alanda elektrikli bisikletin çarptığı küçük çocuk yaralandı.



Kaza, saat 17.15 sıralarında Kula ilçesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına ait iş yerinin önünde bulunan 3 yaşındaki M.Ç.’ye, trafiğe kapalı olan caddeye giren 12 yaşındaki O.A. idaresindeki elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletin çarptığı 3 yaşındaki M.Ç. yaralanırken, savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü O.A. ve arkasında bulunan kardeşi A.A. da yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yolun trafiğe kapalı olmasından dolayı kazada yaralanan çocukları kendi imkanları ile Kula Devlet Hastanesine getirdi. Burada ilk tedavileri yapılan yaralı çocuklardan M.Ç. Salihli Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralı kardeşler O.A. ve A.A. Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 21:42
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