Elektrikli araçlar küresel led endüstrisi: Fena rekorlar kıracak, Proje belirlendi... Karar çıktı

TrendForce’un en son LED endüstrisi raporuna göre, 2024 yılında küresel LED pazarının toparlanması bekleniyor ve tahmini gelirlerin 13 milyar dolara ulaşması bekleniyor; bu da bir önceki yıla göre %3’lük bir artışı işaret ediyor. Bu canlanma, otomotiv aydınlatma ve ekranlar, genel/mimari/tarımsal aydınlatma, LED video duvarları ve UV/IR LED’ler de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki talep tarafından başlıca olarak destekleniyor…

Ayrıca, Samsung’un büyük ekranlarda Micro LED’leri ve Tag Heuer’in lüks saatlerindeki başarılı kullanımı bu büyümeye önemli bir katkı sağladı.

NEV pazarından gelen ivme sayesinde, ADB farlar, Mini LED arka stop lambaları, tam genişlikte arka stop lambaları, akıllı ambiyans aydınlatması ve Mini LED arka aydınlatmalı ekranlar gibi gelişmiş teknolojiler otomotiv LED pazarının değerini 3.4 milyar dolara çıkaracak. Ayrıca, Micro LED’in Avrupa OEM’lerinde okuma lambaları ve kontrol düğmelerine giriş yaptığı görülmektedir.

Öte yandan, Avrupalı, Amerikalı ve Japon otomobil üreticileri Micro LED şeffaf ekranlarını piyasaya sürmeyi planlıyorlar. Otomobil üreticilerinin Micro LED HUD’larında %70’in üzerinde bir şeffaflık oranı elde etmesi ve kavisli tasarımlara uyum sağlaması gerektiğinden, otomotiv pazarının şeffaf Micro LED ekranlarına 2026-2027’de teknolojinin olgunlaşması ve maliyet etkin hale gelmesiyle AR-HUD veya pencere ekranları için kucak açması bekleniyor.

Mini LED video duvarı pazarı, Samsung, LG Electronics, Leyard, Unilumin ve Absen gibi önde gelen üreticilerin itici gücüyle hızla büyüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

UV LED segmentinde, üreticiler yüksek güçlü sterilizasyon ve arıtma ürünlerini piyasaya sürmeye devam ediyorlar. Huawei AITO’nun havada sterilizasyon için UV-C LED’in kullanımı -2023 ile 2025 yıllarını kapsayan siparişlerle- otomotiv hava sterilizasyon uygulamalarının benimsenmesini hızlandırmaya hazır görünüyor. Geleneksel UV lambalara kıyasla, UV LED’ler daha uzun ömürlü ve daha basit optik tasarımlar sunar. Nichia, Seoul Viosys ve Violumas gibi şirketler, UV lamba alternatiflerine olan talebi karşılamak için kapsamlı UV-A/B/C LED ürün hatları piyasaya sürüldü.