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Elektrikleri kesip tüm belgeleri imha ettirler... CHP'yi karıştıracak iddia!

Daha önce görevden alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında çok tartışılacak bir iddia gündeme geldi.

01 Kasım 2018 Perşembe 07:08
Elektrikleri kesip tüm belgeleri imha ettirler... CHP'yi karıştıracak iddia!

Yolsuzluk, FETÖ’ye yardım ve rüşvet suçlamalarıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na bir belediye çalışanı soruşturmanın boyutunu değiştirecek bir ihbarda bulundu. Dilekçede 15 Temmuz’dan hemen sonra kendisiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu öğrenen Hazinedar, elektrikleri keserek bilgisayarlardaki tüm belge ve bilgileri imha ettiğine yer verildi. 

Kesinti şüpheli bulundu

Çalışanlara teknik arıza duyurusu yapıldıktan sonra Hazinedar ve adamları usulsüz ihaleler ve kayıtları sildi. Etrafta elektrik olmasına rağmen belediyede olmaması şüpheli bulundu. Operasyon düzenlenince bilgisayarlara el konuldu. 

İşte o suçlamalar

Hazinedar’ın yönlendirmesiyle Bank Asya yetkilileri belediye parasının bir kısmının bankalarına yatırılmasını istedi. İpek Medya’ya el konulduğunda Hazinedar, destek mesajları yayınladı. Beltaş Vakfı ve şirketi kazanç kapısı olarak kullanıldı. 15 Temmuz’dan sonra polislikten atılan birkaç kişi güvenlik görevlisi olarak çalıştırıldı. Hazinedar, bir arkadaşına paravan şirket kurdurdu ve bu şirket adına gayrimenkuller alındı. 

Kaynak: Akşam

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 07:08
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