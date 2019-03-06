0553 313 94 23

Elektrikler ne zaman gelecek? 06 Mart 2019 Çarşamba elektrik kesinti programı

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. İkamet ettikleri bölgedeki kesintilerin süresini merak eden halk, ‘elektrikler ne zaman gelecek?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, BEDAŞ 6 Mart 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı...

06 Mart 2019 Çarşamba 16:45
Elektrikler ne zaman gelecek? 06 Mart 2019 Çarşamba elektrik kesinti programı

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. İkamet ettikleri bölgedeki kesintilerin süresini merak eden halk, ‘elektrikler ne zaman gelecek?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, BEDAŞ 6 Mart 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı...

Elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. 6 Mart tarihli programa göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nın birçok ilçesine planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.  

AYEDAŞ 06 Mart 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı

KADIKÖY

12:00 - 14:00 saat aralığında  Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: BATUHAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: MEHMET AKFAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÖMEÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEYH GALİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: DOSTOZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: FAİK ALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YENİYOL

14:00 - 16:00 saat aralığında  Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ESATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÖMEÇ

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:45
  1. Elektrikler ne zaman gelecek?
  2. 06 Mart 2019 Çarşamba
  3. 06 Mart 2019 Çarşamba elektrik kesintisi
  4. AYEDAŞ elektrik kesinti programı
  5. AYEDAŞ 06 Mart 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı
  6. İstanbul elektrikler ne zaman gelecek
  7. Kadıköy elektrikler ne zaman gelecek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sigara bağımlıları tam bir esaret yaşıyor”
    1. "Sigara bağımlıları tam bir esaret..
    2. Mantar deposundaki işçi akıma kapılıp,..
    3. "El-Aksa Televizyonu'nun terör..
    4. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    5. Berberde 306 parça tarihi eser ele..
    6. Talep şaşırttı! Fenerbahçe büyük gelir..
    7. Şahin’in istihdam projelerine TSO’dan..
    8. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    9. Endonezya, İsrail'in Filistinlilere..
    10. Milli Eğitim Müdürlü ile Müftülük..
    11. Bartın Üniversitesi’ne Muaythai’de 7..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
    13. Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı
    14. BÜ öğrencisi Buse Tosun Dan Kolov’da..
    15. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    16. Şenol Güneş'ten sürpriz karar
    17. DİKA’dan Nusaybin’e proje desteği
    18. "2. Doğu Marmara Tarım Fuarı"..
    19. Belediyeden kadınlara özel konser
    20. New York borsası karışık seyirle açıldı
    21. Nizipteki uyuşturucu operasyonunda 1..
    22. Bafralı kadınlar sordu, Başkan Kılıç..
    23. TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan..
    24. Bahçeşehir Kolejiden Kahramanmaraş’ta..
    25. Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı..
    26. Numan Kurtulmuş: "Menderes için..
    27. "Küçük mucitler"ödüllerini aldı
    28. Rize simidi tescillendi
    29. Erzurum merkezli 3 ildeki terör..
    30. Uyuşturucu haplarla suçüstü yakalandı
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'