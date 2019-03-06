Elektrikler ne zaman gelecek? 06 Mart 2019 Çarşamba elektrik kesinti programı İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. İkamet ettikleri bölgedeki kesintilerin süresini merak eden halk, ‘elektrikler ne zaman gelecek?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, BEDAŞ 6 Mart 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı...

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. İkamet ettikleri bölgedeki kesintilerin süresini merak eden halk, ‘elektrikler ne zaman gelecek?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, BEDAŞ 6 Mart 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı... Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. 6 Mart tarihli programa göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nın birçok ilçesine planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. AYEDAŞ 06 Mart 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı KADIKÖY 12:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: BATUHAN ÇIKMAZI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: MEHMET AKFAN Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÖMEÇ Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEYH GALİP Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: DOSTOZAN Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: FAİK ALİ Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YENİYOL 14:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ESATPAŞA Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÖMEÇ

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