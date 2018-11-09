THY- Noukşot
0553 313 94 23
impression

Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı? Yılbaşında doğalgaz-elektrik zammı olacak mı?

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar doğalgaza yüklenmeye başladı. Yaza nazaran doğalgaz ve elektriği fazla kullanan vatandaş, doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi korusunu yaşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez enerji fiyatlarına zam yapılacak mı sorusuna cevap verdi. Peki Elektrik ve doğalgaza yılbaşında zam yapılacak mı?

09 Kasım 2018 Cuma 11:13
Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı? Yılbaşında doğalgaz-elektrik zammı olacak mı?

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar doğalgaza yüklenmeye başladı. Yaza nazaran doğalgaz ve elektriği fazla kullanan vatandaş, doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi korusunu yaşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez enerji fiyatlarına zam yapılacak mı sorusuna cevap verdi. Peki Elektrik ve doğalgaza yılbaşında zam yapılacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Enerji fiyatları konusuna değinen ve yılbaşına kadar zam olmayacağını yineleyen Bakan Dönmez, "Yılbaşına kadar herhangi bir zam söz konusu değil. 3 ayda bir tarifeler açıklanıyor. Gelmeden önce maliyet hesaplanıyor. YEP'ten sonra ümit verici gelişmeler oldu. Eskiye göre düşüşler. Enflasyonda gerileme söz konusu. Bunlar maliyetleri olumlu etkiliyor. Ama çalışmak lazım sonra bir şeyler söyleyebiliriz. Yılbaşı gelince tekrar bakacağız. Şartlar oluştuğunda yılbaşında maliyet düşerse indirim söz konusu olabilir ama bugünden söylemek mümkün değil" ifadesini kullandı

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 11:13
  1. doğalgaz zammı
  2. son dakika elektrik doğalgaz zam
  3. elektriğe zam ne kadar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    1. İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    2. “Kızımız Trump’a karşı duracak”
    3. Tuğba Ekinci'nin kadına şiddet..
    4. Elektrik ve doğalgaza yılbaşında zam..
    5. Sağ iktidarda sol müfredatta
    6. FETÖ deposuna baskın! Bakın neler çıktı
    7. Uluslararası Uzay İstasyonu..
    8. Aydınlık ya cahil ya da yalancı!
    9. Isıtılan tütüne uzman uyarısı!
    10. 3 FETÖ'cü asker gözaltına alındı
    11. AYM kararını açıkladı! O partinin mal..
    12. 247 kilo patlayıcı ile 32 kentte eylem..
    13. Fatih Terim beğenmedi gönderdi İngiliz..
    14. Türkiye'ye 200 milyar dolar geldi
    15. Eylül satışlarında yabancı bereketi
    16. Mesut Özil, kariyerini sonlandırmak..
    17. İzmir'de terör operasyonu: 9 kişi..
    18. Elele eylemine ihraç verenler dışarda,..
    19. Moody’s’den algı operasyonu
    20. Öztürk Yılmaz CHP'den istifa mı edecek?
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?