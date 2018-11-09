Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı? Yılbaşında doğalgaz-elektrik zammı olacak mı?

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar doğalgaza yüklenmeye başladı. Yaza nazaran doğalgaz ve elektriği fazla kullanan vatandaş, doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi korusunu yaşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez enerji fiyatlarına zam yapılacak mı sorusuna cevap verdi. Peki Elektrik ve doğalgaza yılbaşında zam yapılacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Enerji fiyatları konusuna değinen ve yılbaşına kadar zam olmayacağını yineleyen Bakan Dönmez, "Yılbaşına kadar herhangi bir zam söz konusu değil. 3 ayda bir tarifeler açıklanıyor. Gelmeden önce maliyet hesaplanıyor. YEP'ten sonra ümit verici gelişmeler oldu. Eskiye göre düşüşler. Enflasyonda gerileme söz konusu. Bunlar maliyetleri olumlu etkiliyor. Ama çalışmak lazım sonra bir şeyler söyleyebiliriz. Yılbaşı gelince tekrar bakacağız. Şartlar oluştuğunda yılbaşında maliyet düşerse indirim söz konusu olabilir ama bugünden söylemek mümkün değil" ifadesini kullandı