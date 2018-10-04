İzzet Alagöz kimdir? Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğüne Dr. İzzet Alagöz atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Elektrik Üretim AŞ ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (ÇAYKUR) ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr. İzzet Alagöz atandı. Peki Dr. İzzet Alagöz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte İzzet Alagöz biyografisi

İzzet Alagöz kimdir?

ODTÜ Gaziantep Müh. Fak. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans, Del Tech Community College (ABD)’de MBA, MKU FBE Elektrik Elektronik Müh. Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi FBE Yenilenebilir Enerji Teknolojileri doktora çalışmalarını tamamladı. 19 MAYIS Üniversitesi’nde 5 yıl Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Çeşitli Endüstriyel tesislerin montaj, devreye alma ve işletme-bakım hizmetlerinde bulundu. Endüstriyel Otomasyon, PLC, DCS sistemleri geliştirme ve uygulama projeleri gerçekleştirdi.

Yurtiçinde ve yurtdışında 3 850 MW Elektrik Santrali montaj ve devreye alma, 4 400 MW santral DCS sitemleri kurulum ve rehabilitasyon çalışmaları projelerini yönetti. Halen elektrik santralleri, su arıtma tesisleri, ilaç fabrikaları ve çeşitli endüstriyel otomasyon uygulamaları sektöründe yer alan (T. Enerji ve Otomasyon, Nice Mühendislik ve ABT Endüstri) mühendislik firmalarından oluşan Alagöz Gurubu’nun yönetim kurulu başkanıdır. Sosyal Sorumluluk kapsamında çeşitli STK’larda aktif üyeliklerde bulunmuştur. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir;

MÜSİAD Enerji Sektör Kurulu Başkanı (halen)

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı (2008-2009)

MMG İzmir Şube Başkanlığı (2009)