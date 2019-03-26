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Elektrik tellerine çarparak yaralanan leylek tedavi altına alındı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, elektrik tellerine çarparak yaralanan leyleği koruma altına alarak tedavisi için veteriner hekime teslim etti.

26 Mart 2019 Salı 12:37
Elektrik tellerine çarparak yaralanan leylek tedavi altına alındı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, elektrik tellerine çarparak yaralanan leyleği koruma altına alarak tedavisi için veteriner hekime teslim etti.


Selçuklu ilçesi Yazıbelen Mahallesi’nde yaralı bir leyleğin tarlanın kenarında çırpındığını gören mahalle sakinlerinin Selçuklu Belediyesi Hizmet Masasına bilgi vermeleri üzerine harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yaralı leyleğin bulunduğu bölgeye gitti. Elektrik tellerine çarparak sol kanadından yaralandığı tespit edilen leyleğe ilk müdahaleyi yapan ekipler, yarasından dolayı araç içerisinde elde taşıdıkları leyleği Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinde görevli veteriner hekimlere teslim etti. Veterinerlerin kontrolü altında bulunan leyleğin yarasına pansuman yapıldığı, kısa sürede sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:37
  1. doğa

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