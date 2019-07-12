0553 313 94 23

Elektrik telleri koptu, 10 güvercin telef oldu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde elektrik tellerinin kopması sonucu ahırda yangın çıktı.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:37
Elektrik telleri koptu, 10 güvercin telef oldu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde elektrik tellerinin kopması sonucu ahırda yangın çıktı. Ahırın yıkıldığı olayda 10 güvercin telef oldu.


Olay, Çınar ilçesine bağlı Köksalan köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Fesih Çelebioğlu’na ait ahır, elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan kıvılcımlar nedeniyle yandı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ahırın yıkıldığı olayda 10 güvercin telef oldu.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atletico Madrid, Griezmann konusunda pes etmiyor
    1. Atletico Madrid, Griezmann konusunda..
    2. Kocaeli Gebze Kirazpınar kuraları ne..
    3. İzmir'de ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
    4. CHP İl Başkanı Yücel’den MHP’ye ziyaret
    5. Cammu Keşmir'de yılın ilk yarısında..
    6. Şehitliğin bakımı hükümlüler..
    7. S-400 teslimatının ardından sınırda..
    8. Lexus'un lüks teknesi LY 650 yıl..
    9. Kocaeli’de FETÖ operasyonunda adliyeye..
    10. 15 Temmuz’da ücretsiz ulaşım müjdesi
    11. Bursa ‘sağlık üssü’ oluyor
    12. Kaymakam Soley başarılı öğrenciyi..
    13. FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü..
    14. MKE Ankaragücü, Ante Kulusic ile..
    15. İzmir’de 15 Temmuz programı netleşti
    16. ABD'de göçmen operasyonu başlıyor
    17. Serçeköy kültür merkezine kavuştu
    18. Tır dorsesi yan yattı D-100 ulaşıma..
    19. Toyota'dan KPSS sınavında "trafikte..
    20. Topraktan uyuşturucu çıktı
    21. Başkan Yüce, Bal suyu projesi alanında..
    22. Gümüşhane'de göletlere 45 bin sazan..
    23. KTSO’da "Devlet Destekleri” ile ilgili..
    24. Çaldıklarını polis ekiplerine satmaya..
    25. Gençlerbirliği, Montpellier’den..
    26. Çevreyi kirletenler zabıtanın..
    27. Elektrik telleri koptu, 10 güvercin..
    28. Başkan Geylani, basın mensuplarıyla..
    29. Yaz Kupası sahiplerini buldu
    30. ABD Çalışma Bakanı istifa edeceğini..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?