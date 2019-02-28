0553 313 94 23

Elektrik sobası tutuşunca tüpler patladı, dükkan alev alev yandı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Körfez ilçesinde elektrik sobasından çıkan yangın sonucu tüp satışı da yapılan hırdavat dükkanı alev alev yandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 18:33
Elektrik sobası tutuşunca tüpler patladı, dükkan alev alev yandı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Körfez ilçesinde elektrik sobasından çıkan yangın sonucu tüp satışı da yapılan hırdavat dükkanı alev alev yandı. Tüplerin patladığı yangın sonrasında iş yeri sahibi küle dönen dükkanında sakladığı paraları itfaiye ekipleriyle birlikte aradı.



Olay, 16.30 sıralarında Körfez Yeniyalı Mahallesi Bülbül Sokak üzerinde bulunan bir hırdavat dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülbül Sokak üzerindeki 3 katlı binanın zemininde Necmettin Gülecan’a ait hırdavat dükkanında tutuşan elektrikli ısıtıcı bir anda yanmaya başladı. İş yeri sahibinin dışarıda olduğu sırada çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevlerin sıçradığı tüplere sıçradı. Bu sırada geri dönen Gülecan, iş yerinin yandığını görünce alevlere müdahale etmek istedi. Sıçrayan alevlerin tüplere gittiğini gören Gülecan kendini dışarı atarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.



Küle dönen iş yerinde paralarını sakladığı kutuyu aradı


Alevlerin sıçraması sonucu tutuşan bazı tüpler ise bomba gibi patladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. 5 tüpün patladığı yangında iş yeri tamamen yanarak küle döndü.Söndürülen yangın sonrasına içeri giren iş yeri sahibi Necmettin Gülecan, küle dönen malzemelerin arasında paralarını sakladığı kutuyu aradı. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla kutuyu bulan Gülecan, alevlerden zarar görmeyen paralarını cebine koydu.



Vatandaşların büyük korku yaşadığı yangın tamamen söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. Yanan tüplerin dışarı çıkartılması sonucu itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorlu tren kazasında makinistler, tren şefi ve TCDD yöneticilerine takipsizlik
    1. Çorlu tren kazasında makinistler, tren..
    2. Liseli araştırmacılar ödüllendirildi
    3. Şampiyon sporculardan Başkan Ay’a..
    4. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
    5. Akçakoca’da toprağı koru iklimi koru..
    6. Sosyal medya devi Facebook, merakla..
    7. Mersin’deki kanlı soyguna ilişkin 1..
    8. "iddaa"da yeni dönem
    9. Kulüp satın alan Talisca, annesini..
    10. İngiliz kabinesinde Brexit istifası
    11. Bakan Pakdemirli Düzce'de
    12. Trabzonspor'dan 30 milyon liralık..
    13. Bakan Selçuk'un Giresun ziyareti
    14. Türk ve Rus diplomatlardan fotoğraf..
    15. Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili flaş..
    16. Ambulans uçak böbrek hastası için..
    17. Bakan Gül'den 14 öğretmeni gözaltına..
    18. Şiddetli kar nedeniyle 2 ilde eğitime..
    19. "Osmanlı'ya saygı, eserlerini dünyaya..
    20. GÜNCELLEME 2 - "Mavi Vatan 2019..
    21. Esas 17 Burda AVM MarCom Awards’dan..
    22. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile..
    23. Böyle dolandırıcılık görülmedi! Cep..
    24. Mardin’de yöresel simgeler tasarımlara..
    25. "Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz"..
    26. Moody's'in 2019-2020 Makro Ekonomik..
    27. Veysel Eroğlu: “Zeybekci İzmir için..
    28. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili..
    29. GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY..
    30. Hamur’da okullara kar tatili
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar