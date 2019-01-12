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Elektrik kontağından çıkan yangın korkuttu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan ev yangınında maddi hasar meydana geldi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 23:52
Elektrik kontağından çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi.

Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangını fark eden ev sahibi Abdulkadir G., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın sonrası evde maddi hasar oluştu, bazı ev eşyalar da kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 23:52
  1. Şanlıurfa
  2. ceylanpınar

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