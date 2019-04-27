Elektrik kontağından alev aldı Balıkesir’in Bandırma İlçesine bağlı Doğruca Mahallesinde özel bir işletmenin yem karma makinesi çalıştığı esnada alev aldı.

Balıkesir’in Bandırma İlçesine bağlı Doğruca Mahallesinde özel bir işletmenin yem karma makinesi çalıştığı esnada alev aldı.

Edinilen bilgilere göre özel bir işletmeye ait mobil yem karma makinesi çalışma esnasında bir anda alev aldı. Elektrik kontağından kaynaklanan yangın kısa sürece büyüdü. Yakınında bulunan su pompası ve samanlığa sıçrayan alev söndürülemez duruma geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bandırma İtfaiye Grup Amirliği kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında ölen ya da yaralı olmazken su pompası, yem karma makinesi kullanılamaz hale geldi.

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