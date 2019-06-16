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Elektrik kesintisinde hükümet ihmali iddiası

Arjantin ve Uruguay’ı etkileyen ve yaklaşık 50 milyon kişinin elektriksiz kalmasına neden olan, enerji kesintisiyle ilgili Arjantin hükümetinin ihmali olduğu iddia edildi.

16 Haziran 2019 Pazar 22:55
Elektrik kesintisinde hükümet ihmali iddiası

Arjantin ve Uruguay’ı etkileyen ve yaklaşık 50 milyon kişinin elektriksiz kalmasına neden olan, enerji kesintisiyle ilgili Arjantin hükümetinin ihmali olduğu iddia edildi. Arızanın düzeltilmesi üzerinde belirli bölgelere elektrik verilmeye başlandı.


Arjantin’in en büyük elektrik dağıtım şirketlerinden Edenor, ülkenin kuzeyindeki Paraguay sınırında bulunan Yacyreta barajının iletim sistemindeki bir hata yüzünden, sistemin insan müdahalesi olmadan otomatik olarak kendisini kapattığını açıkladı. Bunun üzerine ülkenin en büyük gazetesi Clarin, ülkedeki elektrik ara bağlantı sistemindeki kesintinin, Yacyreta ve Salto Grande tesisleri arasındaki temassızlık yüzünden olduğunu ortaya çıkardı. Gazetenin iddiasına göre, iki tesisin yetkilileri de bu durumun bir an önce düzeltilmesi için yetkilileri uyardı ancak hükümet bu uyarının üzerinde durmayarak görmezden geldi.


Uzmanlar, santrallerin gittiği frekansın 50 hertz olduğunu açıkladı. Frekans değiştirildiğinde, farklı elektrik santralleri kendilerini korumanın bir yolu olarak otomatik olarak kapatıyor. Bu da Arjantin ve Uruguay’da 50 milyona yakın insanın elektriksiz kalmasına neden oldu.



Devlet Başkanı: “Nedeni belli değil”


Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, “Kıyı taşımacılığı sistemindeki bir arıza nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Nedeni henüz belirleyemedik. Herkesin en kısa sürede enerjiye sahip olabilmesi için çalışıyoruz” dedi.



Elektrik verilmeye başlandı


Elektrik dağıtım şirketi Edesur, Arjantin’in ve Uruguay’ın tamamını etkileyen büyük elektrik kesintisinin ardından Buenos Aires’te kademeli olarak hizmet vermeye başladığını duyurdu. Resmi açıklamaya göre, enerjinin daha sonraki aşamada Cuyo ve Cordoba kentlerine ve kuzeydoğudaki şehirlere verilmesi bekleniyor.



İki ülke aynı barajdan besleniyor


44 milyon nüfusuyla Arjantin ve 3,4 milyon nüfuslu Uruguay, Buenos Aires’in 450 km ile Montevideo’nun 500 km kuzeyinde bulunan Salto Grande’nin barajına odaklanan bir elektrik bağlantı sistemini paylaşıyor. Bu da Arjantin ve Uruguay’da toplam 50 milyon insanın elektriksiz kalmasına neden oldu.



Brezilya ve Şili etkilenmedi


Bu arada devasa elektik kesintisinin Brezilya’nın güneyinde ve Şili’deki bazı şehirlerini etkilediği iddia edildi. Fakat iki ülkenin yetkilileri herhangi bir enerji sıkıntısı iddiasını reddetti.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 22:55
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