0553 313 94 23

Elektrik kesintileri nedeniyle onlarca elektronik cihaz zarar gördü

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşanan elektrik kesintisi ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle çok sayıda evin elektronik cihazları zarar gördü.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:17
Elektrik kesintileri nedeniyle onlarca elektronik cihaz zarar gördü

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşanan elektrik kesintisi ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle çok sayıda evin elektronik cihazları zarar gördü.


Olay, Yayladağı ilçesi Çamaltı Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde kesilen elektriğin ardından tekrar verilen enerjiyle birlikte mahalledeki çok sayıda elektronik cihaz zarar gördü. Olayda 8 televizyon, 4 buzdolabı, 5 çamaşır makinesi, 10 uydu alıcısı, 1 termosifon ve çok sayıda küçük elektronik ev aletinin zarar gördüğünü söyleyen vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.


Elektrik kesintisinin habersiz gerçekleştiğini savunan mahalle sakinlerinden Harun Türkmen, “Mahallemizde bir elektrik kesintisi oldu ve bizim hiçbir haberimiz olmadan meydana gelen bu kesintide bütün cihazlarımızın çoğu yandı. Sabahleyin saat 10’dan akşam 6’ya kadar elektriksiz kaldık. Elektriğin gelmesiyle birden cihazlarımız bozuldu, şalterimiz patladı, yani elektroniğe dair evimizde bulunan eşyaların çoğunda hasar oluştu. Bu mağduriyet sadece bizim evimizde değil, bütün mahallede oldu. Komşularımız, bizimle bu konuda istişare ettiler. Yani çok mağduruz bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz” dedi.


Mağdur durumda olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Kutlay Şener, “Elektriklerin gidip gelmesiyle termosifonlar bozuldu, çamaşır makinesi bozuldu, çok mağdur duruma düştük” dedi.


Mahalle sakinlerinden Ali Solak ise elektrik kesintisi nedeniyle arızalanan televizyonunun zararının karşılanmasını istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Özcan’dan spora destek
    1. Başkan Özcan’dan spora destek
    2. Nişanlısıyla tartıştı kendini göle attı
    3. ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2..
    4. Maden ocağında traktör devrildi: 1..
    5. Van’da helikopter destekli trafik..
    6. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri..
    7. Malazgirt’te ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’..
    8. Karla kaplı yollar hızla açılıyor
    9. Edirne'de uyuşturucu operasyonu
    10. Akit yazdı çocuk haczinde araç rantına..
    11. Elektrik kesintileri nedeniyle onlarca..
    12. İtfaiye Müdürü Keskin’den örnek..
    13. Başkan Arı’dan gece mesaisi
    14. (Özel) Hakkarili besiciler oğlakları..
    15. Vali Akbıyık’tan ‘1 Mayıs Emek ve..
    16. TATSO heyetinden TOBB Başkanı..
    17. DÜZELTME1 Mayıs 2019 "GÜNDEM"i sehven..
    18. Beşiktaş’ta 1 Mayıs için yoğun..
    19. Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü
    20. Mut’ta hırsız operasyonu
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Melih Gökçek sonunda patladı: İşte bu hiç olmadı
    Melih Gökçek sonunda patladı: İşte bu hiç olmadı