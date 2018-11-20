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Elektrik faturasının 'kol gibi' gelmesine vatandaşlar isyan etti! Kim durduracak bu soygunu!

Doların yükselmesiyle fırsatçılık yapan elektrik firmalarına vatandaştan büyük tepki geldi.

20 Kasım 2018 Salı 22:13

 yeniakit.com.tr 

Doların yükselmesiyle fırsatçılık yapan birçok firma, doların düşmesiyle sessizliğe büründü. Zamlar vatandaşın belini bükerken en dikkat çeken artışlar elektrikte görüldü.

Dolar düştü, fırsatçı firmalar sessizliğe büründü

Vatandaşlar, elektriğe yapılan zamlar isyan etti. Dolar ile yükselen elektrik fiyatlarının dolar düşmesine rağmen herhangi bir kıpırdama olmazken firmaların sessizliğe bürünmesi dikkat çekti. Üzerine dağıtım bedelinin katbekat artması vatandaşı çileden çıkardı.

Faturalar 2'ye katladı

Gelen zamların ardından vatandaşlar faturaların 2'ye katladığını belirtirken dağıtım bedellerinin de arttırıldığı belirtildi. Akit İhbar Hattı'na gelen bir mesajda vatandaşın 5'inci ayda en fazla 470 TL fatura geldiğini beyan eden bir vatandaş, 10'uncu ayda 870 TL ödediğini ifade etti. İhbar Hattı'ndan faturalarını da gönderen vatandaş, asıl fırsatçılığı elektrik firmalarının yaptığını ifade etti.

Sosyal medyadan da şikayetler çığ gibi

Sosyal medya ve Şikayet Var siteleri gibi birçok alanda tepkisini dile getiren vatandaşlar, elektrik firmalarının vatandaşı soyduğunu ifade etti. Hükümetten bu soyguna dur demesini isteyen vatandaş, şikayetlerini dile getirerek isyan etti.

İşte vatandaşların sosyal medyadan da haykırdığı isyanı:

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 22:13
  1. elektrik faturaları
  2. fatura
  3. elektrik firmaları
  4. zamlar
  5. vatandaşın isyanı
  6. dolar

YORUM YAZ

  • ERGÜNERGÜN9 dk önce
    Bu soyguna kim müsaade ediyorsa oda ortaktır.
  • hasanhasan10 dk önce
    reyisinize gonder odesin..
  • Ergin YaşarErgin Yaşar10 dk önce
    Yasal soygun.Reis den başka kim durdurabilirki!!!. Doğal gazı Sibirya'dan Ankara'ya getir.Sonra eşkıya zihniyetli şirketlere ver.Özelleştirmenin cılkı,kokusu çıktı.
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