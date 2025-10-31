  • İSTANBUL
Elektrik faturalarında yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren…
Ekonomi

Elektrik faturalarında yeni dönem! 1 Ocak’tan itibaren…

Amine Karahasanoğlu
Amine Karahasanoğlu Giriş Tarihi:
Elektrik faturalarında yeni dönem! 1 Ocak’tan itibaren…

EPDK’nın Resmi Gazete’de yayımladığı karara göre, yıllık 4 bin kilovatsaatten fazla elektrik tüketen abonelere devlet desteği sona eriyor. Yeni uygulama, yüksek tüketimli hanelerin fatura yükünü artıracak.

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren elektrik tüketimi yıllık 4 bin kilovatsaat (kWh) sınırını aşan mesken aboneleri artık devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yeni uygulama, Türkiye genelinde hane halkının yaklaşık yüzde 6’sını doğrudan etkileyecek.

Bu, aylık ortalama 984 TL’nin üzerinde elektrik faturası ödeyen kullanıcıların artık destek kapsamı dışında kalacağı anlamına geliyor. Yüksek tüketimli haneler, 2026 itibarıyla daha yüksek tarifeden elektrik kullanacak.

 

EPDK Limiti Düşürdü: 5 Bin kWh’den 4 Bin’e

EPDK, benzer bir adımı 1 Şubat 2025’te atmış ve yıllık 5 bin kWh üzeri tüketim yapan haneleri destek dışına çıkarmıştı. Yeni kararla bu sınır 4 bin kWh’ye çekildi.

Uzmanlara göre bu düzenleme, özellikle elektrikli otomobilini evde şarj eden kullanıcıları zorlayacak.
Evde şarj edilen araçlar bu limiti rahatlıkla aştığı için, yüksek faturalardan kaçış artık mümkün olmayacak.

EPDK yetkilileri ise kararın, enerji verimliliğini teşvik etmek ve yüksek tüketimi sınırlamak amacı taşıdığını belirtiyor.

 

Apartmanlar, Siteler ve Kamu Kurumları da Etkilenecek

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, mesken tüketici grubuna dahil tüm kullanıcılar için yeni limit 4 bin kWh/yıl (aylık ortalama 333 kWh) olarak belirlendi. Bu kapsam, sadece bireysel haneleri değil;
apartmanlar, siteler, kamu kurumları ve ortak kullanım alanlarını da kapsıyor.
(Yani asansör, hidrofor, kalorifer, merdiven ışıkları gibi alanlar da bu sınır dahilinde olacak.)

Özel durumlar içinse farklı sınırlar belirlendi:

  • AFAD barınma merkezleri ve köy içme suyu tesisleri: 150 milyon kWh/yıl
  • Ticari ve tarımsal faaliyet gösteren aboneler: 15 bin kWh/yıl

Ayrıca Kurul Baz Fiyat Katsayısı (KBK) sabit kaldı. 1 Ocak 2026 itibarıyla katsayı meskenler için 1,05, diğer tüketici grupları için 1,0938 olarak uygulanmaya devam edecek.

Enerji uzmanları, bu kararın yüksek tüketimli şehirli haneler ile elektrikli araç sahipleri üzerinde belirgin bir mali etki yaratacağını vurguluyor. Kısacası, 2026’dan itibaren her kilovat daha değerli olacak.

