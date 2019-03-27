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Elektrik-Elektronik Mühendisliği ÖğrencilerininProjesi TÜBİTAK tarafından desteklendi

Hayata pratik çözümler üretebilen mühendisler yetiştiren ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri başarılarına bir yenisini daha ekledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:18
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ÖğrencilerininProjesi TÜBİTAK tarafından desteklendi

Hayata pratik çözümler üretebilen mühendisler yetiştiren ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri başarılarına bir yenisini daha ekledi.


Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri Fatih Evcil, Ömer Çağlar Çakmak ve Büşra Yavuz’un “Akıllı Perde Sistemi” adlı projeleri TÜBİTAK inceleme komisyonu tarafından kabul edilerek destekleme ödülüne layık görüldü.


Proje danışmanlığını ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Kağan Koray Ayten’in yürüttüğü “Akıllı Perde Sistemi” adlı proje kapsamında öğrenciler, IOT teknolojisinin (Internet Of Things- Nesnelerin İnterneti) sıklıkla kullanıldığı akıllı ev sistemleri için akıllı perde sistemi tasarladı. Sunulan bu proje ile evlerimizde hali hazırda kullanılmakta olan stor perdelerin yeniden dizayn edilerek akıllı perde sistemine dönüştürülmesi amaçlanıyor.


Öğrenciler Fatih Evcil, Ömer Çağlar Çakmak ve Büşra Yavuz tasarladıkları perdeye entegre edilecek bir kontrol kutusu sayesinde piyasadan alınan herhangi bir stor perdenin kısa bir süre içinde Bluetooth veya Kızılötesi üzerinden kontrol edebilecek akıllı bir perde sistemi haline dönüştürülebileceğini ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:18
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