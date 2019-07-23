Elektrik direğini çaldılar Adana'da elektrik şirketi personeli gibi davranarak kullanılmayan elektrik direğini kesip çaldığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da elektrik dağıtım şirketi personeli gibi davranarak kullanılmayan elektrik direğini kesip çaldığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde kasasında elektrik direği yüklü bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Elektrik dağıtım şirketi personeli gibi giyinen iki kişinin durumundan şüphelenen ekipler, metal direğin Çukurova Üniversitesi kampüs alanından oksijen kaynağıyla kesilerek çalındığını tespit etti. Şüpheli iki kişi gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.