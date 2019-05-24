Elektrik direğini çalarken suçüstü yakalandılar
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde elektik direği çalan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.24 Mayıs 2019 Cuma 22:59
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde elektik direği çalan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Sarıçukur Mahallesinde devriye gezen Jandarma ekipleri yol kenarında bulunan elektrik direğini çalarak 46 KP 989 plakalı araca yüklemeye çalışan B.C. (27) ve S.C. (30) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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