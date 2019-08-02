Elektrik direğinde mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı Van merkez Edremit ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Van merkez Edremit ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Edremitilçesi Eminpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik direğine çıkan kedinin inemediğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Edremit Gurup Amirliği ekipleri, merdiven yardımı ile elektrik direğinde mahsur kalan kediyi kurtardı.

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