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Elektrik direğinde asılı kalan leylek yavrusu böyle kurtarıldı

Kayseri’de elektrik direğindeki yuvasından sarkan ve asılı kalan leylek ekipler tarafından kurtarılarak veterinere teslim edildi.

07 Haziran 2019 Cuma 16:23
Elektrik direğinde asılı kalan leylek yavrusu böyle kurtarıldı

Kayseri’de elektrik direğindeki yuvasından sarkan ve asılı kalan leylek ekipler tarafından kurtarılarak veterinere teslim edildi.


Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesi’nde bir elektrik direğindeki yuvasından sarkan yavru leyleğin asılı kaldığını gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, asılı kalan ve ayağından yaralanan yavru leyleği büyük bir özenle bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan leylek yavrusuna mahalle sakinleri su ve yiyecek verdi.


Kurtarılan leylek yavrusu tedavisinin yapılması ve yeniden doğal yaşama bırakılması için Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 16:23
  1. doğa

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