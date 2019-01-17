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Elektrik arızalarına kar motorlu çözüm

Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle elektrik kesintisinin yaşandığı Ağrı'da, kar motoruyla arazide arıza izi süren Aras EDAŞ ekipleri, sıfırın altında 20 derecede çalışma yaparak arızaları gideriyor- Eleşkirt ilçesi Aras EDAŞ ekibi çalışanlarından Şevket Avcı:"Arazinin dağlık olması ve rüzgardan dolayı yolların çabuk kapanmasının ardından jet motorumuz arazide daha hızlı ve kolay ilerliyor"

17 Ocak 2019 Perşembe 11:32
Elektrik arızalarına kar motorlu çözüm

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle elektrik kesintisinin yaşandığı Ağrı'da, kar motoruyla araziye çıkan Aras EDAŞ ekipleri, dondurucu soğuklara aldırmadan arızaları gideriyor.

Türkiye'de kış aylarının en sert geçtiği illerden olan ve yeni yılın ilk günlerinden bu yana aralıklarla yoğun kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da, kar kalınlığının 1,5 metreye ulaşması, arazide çalışma yürüten ekiplerin büyük zorluklar yaşamasına neden oluyor.

Bu yıl kar yağışı nedeniyle sık sık sıkıntıların yaşandığı Eleşkirt ilçesinde de bazı köylerde elektrik arızaları meydana geldi.

Kapanan köy yollarının açılmasının ardından elektrik arızalarının oluştuğu bölgelere giden Aras EDAŞ ekipleri, köy içi veya yakınlarında bulunan arızalara, dondurucu soğuklarda kalınlığı 1,5 metreyi bulan karda güçlükle ulaşıyor.

- Kar motoru dağlık alanda en büyük yardımcıları

Özellikle kırsalda araçların ulaşamadığı noktalarda yaşanan elektrik kesintilerinde, arızalı hatta ulaşmakta sıkıntı yaşayan Aras EDAŞ ekipleri, farklı yöntemler uyguluyor.

Dağlık ve yüksek rakımlı bölgelerdeki arızalara müdahale etmek isteyen ekipler, araçların ulaşamadığı yerlere kar motoruyla giderek arızalara müdahale ediyor.

Ekipler, son olarak Eleşkirt ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Yayladüzü beldesi ve çevre köylerinin fırtına ve tipi nedeniyle yaşadığı elektrik kesintileri için bölgeye kar motoruyla gitti.

Kar motoruyla uzun süre elektrik hatlarını takip ederek arazide gezen ekipler, arızayı tespit ettikten sonra onarımını yapıp enerji akışını tekrar sağladı.

- "Arıza ekibi ile köylere elektrik akışını sağladık"

Eleşkirt ilçesi Aras EDAŞ çalışanlarından Şevket Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli şekilde enerji sunmak için kar motoru kullandıklarını söyledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Yayladüzü beldesi ve 5 köyde elektrik kesintisinin yaşandığını belirten Avcı, "Arıza ekibi ile köylere elektrik akışını sağladık. Aras EDAŞ'ın bize sunduğu kolaylıklar nedeniyle halkımıza elektrik verdik. Arazinin dağlık olması ve rüzgardan dolayı yolların çabuk kapanmasının ardından jet motorumuz arazide daha hızlı ve kolay ilerliyor." dedi.

Ekipten 2 kişinin jet motoru ile elektrik direklerinin olduğu noktalarda arızayı bulmak için gezintiye çıktığını dile getiren Avcı, "Arkadaşlarımız, daha kolay ve hızlı şekilde araçların ve hatta insanların giremediği, karın çok yoğun olduğu yerlere motorumuzla giderek elektrik arızasını giderdiler."

- "Kar üstü aracımız daha hızlı ve kullanışlı"

Kar motorunu kullanan Yunus Demir ise kar yağışı ve fırtınanın ardından birçok köyde elektrik arızası yaşandığını kaydetti.

Hem personelin daha rahat şekilde çalışması hem de vatandaşlar için enerji akışının daha erken sağlanması amacıyla kar motorunun kendilerine büyük avantaj sağladığını kaydeden Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Araçlarımız gidemediği için motorla gelip tamiratımızı giderdik. Kar üstü aracımız daha hızlı ve karda daha kullanışlı olduğu için vatandaşlarımız sıkıntı yaşamasın diye bu karda kışta kesintisiz olarak çalışıyoruz. Araçlarımızın gidemediği yerlere gittik. Araçlar kardan dolayı gidemiyor. Biz hat altında ilerleyerek arızayı tespit edip tamiratımızı yaptık."

- "Eskiden günlerce yürüyorduk"

Elektrik direklerine çıkarak arızaları onaran Osman Yıldız, geçmiş yıllarda arazide elektrik arızalarını bulmanın yorucu olduğunu belirterek kar üstü aracın kendilerine kolaylık sağladığına dikkati çekti.

Bölgedeki elektrik hatlarını kontrol ettiklerini anlatan Yıldız, "Kar motoru ile geldik. Bütün hattı kontrol ederek en sonuna kadar gittik, olan arızaları da giderdik. Eskiden günlerce yürüyorduk. Saat sekizde çıkıp saat 16.00'ya kadar yürüyorduk. Şu anda 2-3 saatte her yere varabiliyoruz. Kar yağışı ve tipi çok yoğun olduğu için böyle yollara başvuruyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:32
  1. Ağrı
  2. Aras EDAŞ ekipler elektrik arıza çalışması
  3. Eleşkirt
  4. kar motoru
  5. Kar üstü araç ile trafo ve direklerin kontrol edilmesi

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