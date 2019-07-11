Elektrik akımına kapılıp sulama kanalına düşerek öldü

ADANA (AA) - Adana'da yol kenarındaki kavak ağaçlarını yüksek gerilim hattına temas edip tehlike oluşturmaması için budayan kişi akıma kapılarak sulama kanalına düşmesi sonucu öldü.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde marangozluk yapan Halis Oğurlu (35), evinin yakınındaki yolda bulunan kavak ağaçlarını yüksek gerilim hattına temas edip tehlike oluşturmaması için budamak istedi.

Oğurlu, üzerine çıktığı ağaçlardan birinde hatta temas etmesi sonucu akıma kapılarak sulama kanalına düştü.

Çevredekiler tarafından kanaldan çıkartılan Oğurlu, özel araçla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oğurlu'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Halis Oğurlu'nun kuzeni Haşim Oğurlu (38), bölgedeki yüksek gerilim hattının evlerin yakınından geçmesi, yakınında çok sayıda ağaç bulunmasının bölgede yaşayanlar için tehlike oluşturduğunu belirtti.

Yaşamını yitiren kuzeninin evli ve üç çocuk babası olduğunu, ayrıca eşinin de hamile olduğunu aktaran Oğurlu, bölgedeki soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

Morgdan alınan Oğurlu'nun cenazesi, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mezarlığında toprağa verildi.