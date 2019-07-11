0553 313 94 23

Elektrik akımına kapılıp sulama kanalına düşerek öldü

Adana'da yol kenarındaki kavak ağaçlarını yüksek gerilim hattına temas edip tehlike oluşturmaması için budayan kişi akıma kapılarak sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybetti

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:06
Elektrik akımına kapılıp sulama kanalına düşerek öldü

ADANA (AA) - Adana'da yol kenarındaki kavak ağaçlarını yüksek gerilim hattına temas edip tehlike oluşturmaması için budayan kişi akıma kapılarak sulama kanalına düşmesi sonucu öldü.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde marangozluk yapan Halis Oğurlu (35), evinin yakınındaki yolda bulunan kavak ağaçlarını yüksek gerilim hattına temas edip tehlike oluşturmaması için budamak istedi.

Oğurlu, üzerine çıktığı ağaçlardan birinde hatta temas etmesi sonucu akıma kapılarak sulama kanalına düştü.

Çevredekiler tarafından kanaldan çıkartılan Oğurlu, özel araçla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oğurlu'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Halis Oğurlu'nun kuzeni Haşim Oğurlu (38), bölgedeki yüksek gerilim hattının evlerin yakınından geçmesi, yakınında çok sayıda ağaç bulunmasının bölgede yaşayanlar için tehlike oluşturduğunu belirtti.

Yaşamını yitiren kuzeninin evli ve üç çocuk babası olduğunu, ayrıca eşinin de hamile olduğunu aktaran Oğurlu, bölgedeki soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

Morgdan alınan Oğurlu'nun cenazesi, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mezarlığında toprağa verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:06
  1. Adana
  2. ağaç
  3. budama
  4. elektrik akımı
  5. Halis Oğurlu
  6. öldü
  7. yüksek gerilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şer odakları ODTÜ’de el ele
    1. Şer odakları ODTÜ’de el ele
    2. Doğu’da hava sıcaklığı artıyor
    3. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    4. PKK’da şimdi sıra kimde korkusu had..
    5. Küresel piyasalar Powell'ın mesajları..
    6. Dış kulak iltihabı tatili zehir etmesin
    7. Kim bu Daron Acemoğlu? Ali Babacan..
    8. Ahıskalılar seradan ilk mahsulü aldı
    9. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    10. Akşener’den yeni parti yorumu: Bilim..
    11. Aynı bölümde okuyan anne-kız..
    12. İngiliz donanması petrol tankerine..
    13. Elektrik akımına kapılıp sulama..
    14. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan CHP’ye..
    15. ABD'nin ham petrol stokları azaldı
    16. Gece saatlerinde başlayan yağış kaza..
    17. Eşini ve kayınbabasını öldüren zanlı..
    18. Terör örgütü DEAŞ’a haraç toplarken..
    19. GÜNDEM / 11 Temmuz 2019
    20. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    21. GÜNCELLEME - Samsun'da çocuğun..
    22. Ravza Cihan kimdir? Kocaeli Müftüsü..
    23. Yurtta hava durumu
    24. Marmara, kardeş şehir belediyesini..
    25. Muhtarlar hünerlerini sergiledi
    26. DAEŞ adına haraç toplamışlardı.....
    27. "Muğla'daki orman yangını kontrol..
    28. YSK, yenilenen seçimlerin kesin..
    29. Kızılay Vekâletle Kurban Kesim..
    30. Hemoroid sorunu yaşayanlara önemli..
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!