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Elektrik akımına kapılarak ölen işçi defnedildi

22 Aralık 2018 Cumartesi 18:04
Elektrik akımına kapılarak ölen işçi defnedildi

KARABÜK (AA) - Karabük'te, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Mehmet Yüksel'in cenazesi, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Haddehane Meydanı'na getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Yüksel'in naaşı, Öğlebeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Yüksel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Burhanettin Uysal, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ve Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Güleç, Öz-Çelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, fabrika işçileri ve vatandaşlar katıldı.

KARDEMİR işçisi Mehmet Yüksel (30), dün, arızasını gidermek için çıktığı vinçte elektrik akımına kapılmış, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 18:04
  1. İş kazası
  2. Karabük
  3. KARDEMİR
  4. Mehmet Yüksel

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