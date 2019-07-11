Elektrik akımına kapılan şahıs ağır yaralandı Samsun’un Bafra ilçesine evde elektriğe kapılan şahıs ağır yaralandı.

Samsun’un Bafra ilçesine evde elektriğe kapılan şahıs ağır yaralandı.

Olay, dün gece ilçe merkezine 4 kilometre mesafede bulunan Ağıllar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer E. isimli şahıs evde elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil ekiplerince Bafra’da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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