Elektrik akımına kapılan Mısırlı çocuk hayatını kaybetti Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeyindeki Al Marj bölgesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeyindeki Al Marj bölgesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeyindekiAl Marj bölgesindeki havuzda yüzen 14 yaşındaki Mısırlı çocuk, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Görgü tanıkları,14 yaşındaki Mısırlı çocuğun havuzdan çıktıktan sonra buzdolabına bağlı bir kabloyu tutarak elektrik akımına kapıldığı ve yere düştüğünü belirtti. Elektrik akımına kapılarak yere düşen Mısırlı çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Yere düşen çocuğa havuzdaki diğer arkadaşı yardıma koştu. Ancakelektrik çarpması nedeniyle çocuğa dokunamadığı belirtildi. Hemen hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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