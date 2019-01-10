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Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

10 Ocak 2019 Perşembe 12:20
Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaralandı.

Beykaya köyünde elektrik kesintisi yaşanması üzerine köy sakinlerinden Mürsel Ersönmez, elektrik direğine çıktı.

Bu sırada elektrik akımına kapılan Ersönmez, direkten düşerek ağır yaralandı. Ersönmez'in yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Kar nedeniyle yolun kapalı olması üzerine ambulans köye gidemeyince helikopter talebinde bulunuldu.

Samsun'dan kalkan ambulans helikopter, köyü giderek Ersönmez'i aldı.

Ersönmez, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 12:20
  1. 112 Acil Servis
  2. ambulans helikopter
  3. Erbaa
  4. kar yağışı
  5. Mürsel Ersönmez
  6. Tokat

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