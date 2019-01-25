Elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti25 Ocak 2019 Cuma 17:01
KARAMAN (AA) - Karaman'ın Başyayla ilçesinde, elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Şirindere Mahallesi'nde ikamet eden Güler Duman (59), komşusu Müşerref Yeşil ile kar küremek için evinin damına çıktı.
Duman'ın elindeki kürek, damın üzerinden geçen elektrik tellerine değdi. Akıma kapılan kadın, hayatını kaybetti. Komşusunun akıma kapıldığını gören Yeşil ise bayıldı.
Güler Duman'ın cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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