0553 313 94 23

Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Tekirdağ’da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada elektrikçi olarak çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

15 Haziran 2019 Cumartesi 23:45
Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Tekirdağ’da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada elektrikçi olarak çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen kazada, elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti. Fabrikada elektrikçi olarak çalışan Niyazi Şahin (32), vardiya sırasında henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralandı. Mesai arkadaşlarının olayı fark edip ihbar etmesiyle olay yerine gelen ambülansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


Şahin’in cansız bedeni, otopsi için Namık Kemal Üniversitesi’ne gönderilirken, buradaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Samsun Bafra ilçesine gönderileceği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 23:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump duyurdu: Bir çöküş meydana gelecek
    1. Donald Trump duyurdu: Bir çöküş..
    2. Türkiye'den Somali'deki terör..
    3. Kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu
    4. Binali Yıldırım AGD'ye mesaj gönderdi
    5. Notre Damme’deki yangın sonrası ilk..
    6. Barselona'yı ayrılıkçıların..
    7. Elektrik akımına kapılan işçi öldü
    8. Mardin’de muhtarlık kavgası: 22 yaralı
    9. "Şu ana kadar Fenerbahçe'den talep..
    10. Suudi Arabistan'a saldırı! İki..
    11. Zıpkınla Balık Avı Türkiye şampiyonası..
    12. Almanya'dan İranlı firmaya uçuş yasağı
    13. "Hiçbir personelimizin ve oyuncumuzun..
    14. (Düzeltme) Narkotik köpeği önce buldu,..
    15. Bursa’da meydana gelen feci kazada..
    16. AK Partili isimden dikkat çeken..
    17. Kırıkkale'de sağanak
    18. İnsan Hakları İzleme Örgütü Husiler'i..
    19. Husiler, Suudi Arabistan'daki 2..
    20. İran, İngiltere'nin Tahran..
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    İstanbul'da bomba etkisi yapan anket açıklandı
    İstanbul'da bomba etkisi yapan anket açıklandı