Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 32 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 32 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Şırnak Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, inşaatta çalışan 32 yaşındaki Abdurrahman G., elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan işçi, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine götürüldü. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan işçi, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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