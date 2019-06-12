Elektrik akımına kapılan hamile kadın yaralandı Adıyaman’da elektrik akımına kapılan 9 aylık hamile kadın yaralandı.

Adıyaman’da elektrik akımına kapılan 9 aylık hamile kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesi, Mara Camii yakınlarında ikamet eden E.C. isimli 9 aylık hamile kadın evde bulunan lamba düğmesine elini atmasıyla elektrik akımına kapıldı. Elektriğin çarptığı kadın hem elektrik çarpması hem de çarpmanın şiddeti ile yere düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı hamile kadın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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