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Yerel Elektrik akımına kapılan genç hattını kaybetti
Yerel

Elektrik akımına kapılan genç hattını kaybetti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Elektrik akımına kapılan genç hattını kaybetti

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinin Alacahan (Cengeriş) Mahallesi'nde yaşayan ve Beton mikseri şoförü olarak çalışan Ömer Alper, Gökçeler köyünde bir inşaatta beton dökme işleri sırasında elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinin Alacahan (Cengeriş) Mahallesi'nde Gersut bölgesinde dün Ömer Alper, gece saatlerinde beton dökmek için mikserinden indi. Elektrik direği sökülme işlemi sırasında açıkta bırakılan kablolara temas eden Alper, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ömer Alper'in annesi ve babasının daha önce vefat ettiğini, kardeşi Yaşar Alper'in ise geçen yıl intihar ettiğini belirterek yaşadıkları acıyı dile getirdiler. Alper'in elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesi çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

 Merhumun cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Şiran Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, doğduğu topraklar olan Alacahan Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.

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