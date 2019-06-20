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Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

20 Haziran 2019 Perşembe 03:07
Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Eyüpsultan'daki parkta oynarken aydınlatma direğindeki kaçak elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Güzeltepe Mahallesi Hüseyin Aksoy Parkı'nda oynayan 12 yaşındaki Onur B, elektrik direğindeki kaçak akıma kapıldı.

Onur B'nin yere düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Onur B'yi ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Onur B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve güvenlik önemleri aldı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 03:07
  1. çocuk
  2. elektrik akımı

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