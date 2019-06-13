Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti Şanlıurfa’da evlerinin yakınındaki inşaat halindeki binada oynarken prize dokunan çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da evlerinin yakınındaki inşaat halindeki binada oynarken prize dokunan çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde yaşandı. Yasin Demir (12), evlerinin yakınındaki inşaat halindeki binada oynarken prize dokununca akıma kapıldı. Ağır yaralanan çocuk 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Demir’in cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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