Elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti Kayseri’de elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Kayseri’de elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan yemekhanede sabah saat 08.20’de meydana gelen olayda 23 yaşındaki K.Ö. elektrik akımına kapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan K.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.