0553 313 94 23

Elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti

Kayseri’de elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

07 Mart 2019 Perşembe 11:31
Elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti

Kayseri’de elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan yemekhanede sabah saat 08.20’de meydana gelen olayda 23 yaşındaki K.Ö. elektrik akımına kapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan K.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahire'nin batısında 7 militan öldürüldü
    1. Kahire'nin batısında 7 militan öldürüldü
    2. Kılıçdaroğlu: "Muhtarlar bu toplumun..
    3. "Garanti ile Geleceği Kodla"..
    4. Cizre’de üstyapı çalışmaları devam..
    5. "Vapurdan Tramvaya ücretsiz aktarma"..
    6. AUSDER zirvesinden Kocaeli ödülle döndü
    7. Şimdi Bursa ve Gaziantep zamanı
    8. Şehzadeler’den amatör spora 151 bin..
    9. Çorlu’da Kablo Teknolojileri..
    10. Osmangazi’de aşıklar gecesi
    11. MSÜ başvurularında ikinci şans
    12. Antalya'daki yerleşik yabancılar..
    13. Tercan Belediyesi son meclis..
    14. Genç, Trabzon’dan rekor oy bekliyor
    15. FÜ ile İŞKUR arasında iş birliği..
    16. MTDF Başkanı Öter’den 8 mart açıklaması
    17. Yaşadıklarımızın hikmeti nedir?
    18. MESO’dan kadın üyelere hediye yağmuru
    19. Antalya turizm sektörü Berlin’e..
    20. Bylock kullanan karı koca FETÖ’den..
    21. Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay..
    22. Arabulucu Türkiye
    23. Kader mahkûmlarını yeniden topluma..
    24. Milletvekili Fırat 8 Mart Kadınlar..
    25. Süper Lig’de 25. hafta hakemleri..
    26. Japonya’dan örnek aldılar, Kaz Gölü..
    27. İSO, "İstihdam Seferberliği" için..
    28. THY, yolcularına 29 bin 966 ton..
    29. MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert..
    30. Süleymanpaşa’da kurucu meclis son kez..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!