Elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti
Kayseri’de elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.07 Mart 2019 Perşembe 11:31
Kayseri’de elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan yemekhanede sabah saat 08.20’de meydana gelen olayda 23 yaşındaki K.Ö. elektrik akımına kapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan K.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
YORUM YAZ