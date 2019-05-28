Elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Kadıoğlu Mahallesinde meydana geldi. 61 yaşındaki Hüseyin Önge elektrik trafosundaki sorunu gidermek için trafoya çıktı. Bir süre sonra Hüseyin Önge trafodan çıkan yüksek akımla elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Önge, çevredekiler tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı Burada ilk müdahalesi sonrası Şanlıurfa’ya sevk edilen Önge yolda hayatını kaybetti. Önge’nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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