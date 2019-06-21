Elektrik akımı iki arkadaşı ayırdı

Antalya’dan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine elektrik otomasyon işi kurmaya giden 2 arkadaş, elektrik akımına kapıldı. Gençlerden biri tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, diğerinin ise tedavisine devam ediliyor.

Olay, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Antalya’nın Aksu ilçesinden Sandıklı’da aldıkları bir seranın elektrik otomasyon işini kurmak üzere ilçeye giden iki arkadaş Ercan Ateş ve Serkan K., elektrik akımına kapıldı. Olay sonrası her iki arkadaş da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı 23 yaşındaki Ercan Ateş, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Serkan K.’nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Sabah saatlerinde hastane morgundan alınan Ercan Ateş’in cenazesi toprağa verilmek üzere Antalya’nın Aksu ilçesine getirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.