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Elektrik abonelerine müjde! 67 TL'den fazla fatura ödeyenler yararlanacak

Aylık elektrik faturası 67 lira ve üzerinde olan aboneler serbest tüketici uygulamasından yararlanabilecek. Yıllık 2 bin kilovatsaat olan serbest tüketici limiti de 2019 yılı için bin 600 kilovatsaate indirildi.

21 Aralık 2018 Cuma 10:22
Elektrik abonelerine müjde! 67 TL'den fazla fatura ödeyenler yararlanacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2019 yılı için serbest tüketici limitini açıkladı.

Yeni belirlenen serbest tüketici limitine göre, yıllık elektrik tüketimi 1600 kWh’ın üzerinde olan veya aylık elektrik faturası bedeli yaklaşık 67 TL ve üzerinde olan tüketiciler serbest tüketici niteliğine sahip olacak. Bu durumda aylık faturası ortalama 67 TL olan aboneler kendi tedarikçisini seçebilecek.

Açıklamaya göre tüketici limitinin 2000 kWh’dan 1600 kWh’a düşürülmesi ile birlikte ilave olarak 4 milyon 968 bin 344 abone serbest tüketici niteliğine kavuştu.

Açıklamada ayrıca Türkiye genelinde yıllık tüketimi 1600 kWh’dan fazla tüketimi olan abone sayısı toplam 19 milyon 501 bin 400 olduğu bildirildi.

Serbest tüketici limiti nedir?

Serbest tüketiciler sadece bölgelerinde görevli şirketlerden değil, Türkiye'deki tüm elektrik tedarikçilerinden hizmet alabilir; kısaca kendi satış şirketlerini seçebilirler. EPDK tarafından belirlenen serbest tüketici limiti üzerinde elektrik tüketimi olan tüm kişiler (bireysel ya da kurumsal) serbest tüketici olabillir. Bu statü değişikliğinin yapılmasının amacı daha ucuz fiyat tarifelerinden elektrik almaktır.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 10:22
  1. elektirik fatura
  2. abone
  3. ekonomi
  4. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

YORUM YAZ

  • mm59 dk önce
    serbest tüketici var da dağıtıcı yok. rekabet yok. Başvuracak yer yok neye yarar. Boş laf.
  • kavkav1 sa önce
    bırakın bu işleri ben aksaya geçtim de ne oldu adamlar 2 ay sonra kaçıp gittiler abonelik iptal olmuş enrjsa abonelik yok diye elektriği kesmeyegelmiş yeniden abonelik yeniden güvence bedeli yeniden deprem sigortası vs. vs. inanmayın bu işlere ben yandım siz yanmayın

Günün Özeti

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