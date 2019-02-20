Elektriğin çarptığı çocuk yaralandı
Adıyaman’da, elektrik akımına kapılarak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.20 Şubat 2019 Çarşamba 16:03
Adıyaman’da, elektrik akımına kapılarak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Boğazözü Köyünde ikamet eden 6 yaşındaki M.E.A., isimli çocuk, prize dokunması sonucu elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan çocuk, yakınları tarafından otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altında bulunan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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