EPDK'dan elektriğe zam iddialarına cevap geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, yerel seçim seçim sonrası elektrik fiyatlarına zam yapılacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada, "1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyat bileşenlerinde bazı değişmeler olmakla birlikte vergi fon ve paylar dahil nihai fiyatlarda yani tüketiciye yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik veya zam kesinlikle söz konusu değildir. Daha önce Kurumumuz tarafından yapılan açıklama doğrultusunda tekrar etmek isteriz ki tüketicinin faturasına yansıyan bir artış, bir zam yoktur" denildi.