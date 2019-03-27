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Elektriğe son dakika zam var mı?

Son dakika haberlerine göre elektriğe zam yapılacak mı? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Nisan'dan itibaren elektrik tarifelerinde üç aylık dönemde değişiklik olmayacağını duyurdu.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:11
Elektriğe son dakika zam var mı?

Son dakika haberlerine göre elektriğe zam yapılacak mı? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Nisan'dan itibaren elektrik tarifelerinde üç aylık dönemde değişiklik olmayacağını duyurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını duyurdu. EPDK açıklamasında "1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak tüm bedeller ve vergiler dahil perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Diğer bir ifadeyle tüketicilerimizin 1 Nisan'dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında kWh başına ödeyeceği vergiler dahil bedel mevcut tarifeler ile birebir aynıdır" denildi.  Elektrik fiyatları üç aylık dönemler itibariyle belirleniyor. Böylece nisan, mayıs ve haziran aylarında elektrik fiyatları değişmeyecek.

 

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:11
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