Elebaşının kitabını yanından ayırmayan albaya 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimini yöneten sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski albay Bilal Akyüz, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı.

Konsey üyelerinden 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski albay Bilal Akyüz de yer aldı.

- Yıllar önce "subay olamaz" denmiş

FETÖ ile 1986'da Kuleli Askeri Lisesinde tanışan Akyüz, o dönem okulda açılan "Fetullahçılar" soruşturmasında şüpheliydi. Okulda alınan ifadesinde örgüt bağını itiraf etti.

Kendi el yazısıyla verdiği ifadede Gülen mensupları ile tanışmasını ayrıntılarıyla anlattı.

Gittiği "Işık Evleri"nden, oradaki imamların kod adlarından, kendisine verilen "Sızıntı" dergilerinden ve dinletilen örgüt elebaşı Fetullah Gülen kasetlerinden bahseden Akyüz hakkında, Kuleli Askeri Disiplin Kurulunca, "askeri öğrenci ve subay olamaz" kararı verildi.

Akyüz, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca kararın lehine bozulmasının ardından "takip ve kontrol altında tutulan askeri öğrenci" statüsünde askeri eğitimini sürdürdü.

Akyüz'ün, FETÖ ile bağını koparmadığı, 30 sene sonra ortaya çıktı.

15 Temmuz'a kadar kurmay albay rütbesiyle Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğü yapan Akyüz'ün 6 Temmuz 2016'da Adil Öksüz'ün başını çektiği darbe planlaması toplantısına katıldığı belirlendi.

Toplantıda Akyüz'ün, darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelinin eylemlerini yönetmesi kararlaştırıldı.

Akyüz, 11 Temmuz'da Ankara Altınpark civarındaki hücre evinde FETÖ'cü askerlerle bir toplantıya daha katıldı. Toplantıda darbenin başarıya ulaşmasına ve sonrasında örgütün ceza uygulamalarına ilişkin konular konuşuldu.

Akyüz, karanlık gecede FETÖ'nün Kara Kuvvetleri temsilcisi olarak Akıncı Üssü'ne gitti.

Emrindeki darbeci askerlere örgütten aldığı talimatları iletti. Darbenin başarılı olacağına o kadar inanıyordu ki üsse geldiği şahsi aracında FETÖ elebaşı Gülen'in kitabını yanına almaktan çekinmedi.

Akyüz'ün aracında FETÖ elebaşının kitabının haricinde "İl-ilçe belediye başkanı... Hiç canlı olmayacak. Belki de Başbakan da" şeklindeki not ile "YÜSİDAK listesi" diye başlayıp arka yüzünde "12-Türksat kontrol uydu frekansları nereden yapılıyor. Yönetim Merkezi" yazılı not kağıtları ele geçirildi.

Akyüz, darbe başarısız olunca üsten kaçmaya çalıştı ancak başaramadı. İlk ifadesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezinin sözlü görevlendirmesi üzerine üsse gittiğini iddia etti. Mahkemede de suçlamaları inkar etmeyi sürdürdü.

İki yıl süren yargılama sonunda Akyüz, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.