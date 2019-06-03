Ele geçirilen kaçak malzemeler imha edildi Van’da inci kefali balığı üreme döneminde kaçak avcılık yapan şahısların kullanılırken ele geçirilen avlanma araçları imha edildi.

Van’da inci kefali balığı üreme döneminde kaçak avcılık yapan şahısların kullanılırken ele geçirilen avlanma araçları imha edildi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, inci kefali balığı üreme döneminde yaptıkları inci kefali balığını koruma çalışmaları sırasında kaçak avcılardan çok sayıda avlanmada kullanılması yasak olan av malzemelerine el koydu. Kaçak avcılar hakkında yasal işlem yapılırken, ele geçirilen av malzemeler ise yasal işlemlerinin yapılmasının ardından Şube Müdürü Muhammet Demir’in gözetiminde yakılarak imha edildi.

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