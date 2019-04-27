Eldem Sanat Dalyancı Konağında sanatçı sohbetleri

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisinde gerçekleştireceği ‘Toz’ adlı sergi için Eskişehir’e gelen Antonio Cosentino, Odunpazarı Belediyesi ve Eldem Sanat iş birliği ile düzenlenen "Sanatçı Konuşmalarına" katıldı.

Eldem Sanat Dalyancı Konağında düzenlenen programa çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı. Moderatörlüğünü Hayri Esmer’in yaptığı programda Cosentino, sanat pratiği, üretim süreci ve Çağdaş Sanatlar Galerisinde açılışı yapılacak olan Toz Sergisine değindi.

Söyleşiye katılanlara Antonio Cosentino hakkında bilgiler veren Hayri Esmer, Cosentino’nun sokağın dilinden, alt kültürden beslenen bir sanat anlayışına sahip olduğunu söyledi. Cosentino’nun tuvalin yanı sıra heykelsi olan 3 boyutlu çalışmalar, video ve fotoğraf disiplinleri ile uğraştığını dile getiren Esmer “Bana göre en karakteristik yapısı, çağımızın gerektirdiği güçlü ve çoklu bakış içeren bir dilinin yapısını oluşturabilmesi” dedi.

1996 yılında 3 arkadaşıyla birlikte kurdukları Harfiyat Sanat Grubunu kurduklarını belirten Antonio Cosentino, Harfiyat Sanat Grubunun kendileri için hem okul olduğunu hem de kendi sanat anlayışlarını ve sınırlarını değiştiren bir sürece dönüştüğünü dile getirdi. Sanat hayatına resimlerle başladığını söyleyen Cosentino “Eskişehir’e Yolculuk” resminin hikayesini anlattı. Kendi çevresine korkmadan bakan bir sanat anlayışı geliştirdiklerini ifade eden Cosentino, “Mezun olduğumuz yıllarda bu, biraz avam görünen bir şeydi, kendi çevrene bakmak, kendi tartışmalarını oluşturmak. Biz arabesk ile ilgili sergiler açtık, kendi yaşam alanlarımızı, kentin o anki durumunu belirleyen sergiler açtık. O zaman sanatın içinde kent tartışması yoktu. Sokakla sanat henüz birleşmemişti” diye konuştu.

Sohbet ortamında gerçekleşen söyleşide Cosentino, eserleri hakkında da bilgi verdi.