Eldeki lekeleri silgi gibi silen mucize kür: Şaka değil, bunun üstüne tarif yok! Şoke eden sonucu...
Sizin de elinizde ve ayağınızda koyu renkli lekerler mi var? Bu yazımızda size bu lekelerden kurtulma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Kolajen gibi kırışıklıkları silgi gibi siliyor
Hazırlayacağınız bu kür %100 etkili olmasının yanında cildinizin daha sıkı olmasını da sağlayacak.
Malzemeler
2 yemek kaşığı aleo vera jeli,
2 yemek kaşığı bal,
2 yemek kaşığı arpa unu veya pirinç unu,
1 yemek kaşığı limon suyu,
1 yemek kaşığı deniz tuzu.
Hazırlanması
Temiz bir kabın içerisinde 2 yemek kaşığı aleo vera jeli, 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı arpa unu veya pirinç unu, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı deniz tuzunu düzgün ve kalın bir macun hazırlayabilmek için homojen oluncaya kadar karıştırınız.
Hazırladığınız bu karışımı el ve ayaklarınıza uygulayarak 2 dakika boyunca masaj yaparak uygulayın. 25 dakika bekletin. Ardından durulamak için suyla yıkayabilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO