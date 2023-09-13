  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Onların da nefeslerini keseceğiz

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6 Türk'e infaz! Dünya şaşkın, perde arkası ortaya çıktı! ABD ülkesinde bir teknik!

Necmettin Batırel 'Akaryakıt fiyatlarını düşürmenin tek bir yolu var' diyerek açıkladı! Hükümete çağrı yaptı

Destici'den CHP'li isme sert tepki! 'Şeytan kulu!'

ABD şaşkın! Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman ve BAE, Türkiye'nin peşine düştü

Dolar ve euro artınca Türkiye'ye akın ettiler! Ne varsa alıyorlar, arabaları doldurup doldurup gidiyorlar

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Yunanistan'ın korktuğu başına geldi! Türkiye'nin en güçlü füzesi oraya verildi

CHP Kongresinde kavga çıktı! Bir kişi hastaneye kaldırıldı “Hırsızlar Dışarı”

Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan’dan ‘mülakat’ açıklaması: Mülakat süreci birçok sıkıntıya sebep olacak
Kadın - Aile Eldeki lekeleri silgi gibi silen mucize kür: Şaka değil, bunun üstüne tarif yok! Şoke eden sonucu...
Kadın - Aile

Eldeki lekeleri silgi gibi silen mucize kür: Şaka değil, bunun üstüne tarif yok! Şoke eden sonucu...

Yeniakit Publisher
2023-09-13 20:52:00 -
Eldeki lekeleri silgi gibi silen mucize kür: Şaka değil, bunun üstüne tarif yok! Şoke eden sonucu...

Sizin de elinizde ve ayağınızda koyu renkli lekerler mi var? Bu yazımızda size bu lekelerden kurtulma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Kolajen gibi kırışıklıkları silgi gibi siliyor

Hazırlayacağınız bu kür %100 etkili olmasının yanında cildinizin daha sıkı olmasını da sağlayacak.

Malzemeler
2 yemek kaşığı aleo vera jeli,
2 yemek kaşığı bal,
2 yemek kaşığı arpa unu veya pirinç unu,
1 yemek kaşığı limon suyu,
1 yemek kaşığı deniz tuzu.

Hazırlanması
Temiz bir kabın içerisinde 2 yemek kaşığı aleo vera jeli, 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı arpa unu veya pirinç unu, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı deniz tuzunu düzgün ve kalın bir macun hazırlayabilmek için homojen oluncaya kadar karıştırınız.

Hazırladığınız bu karışımı el ve ayaklarınıza uygulayarak 2 dakika boyunca masaj yaparak uygulayın. 25 dakika bekletin. Ardından durulamak için suyla yıkayabilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23