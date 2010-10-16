THY- Euroleague
0553 313 94 23

Elde taşınan laboratuvarlar geliyor

Bilkent Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü’nde tıp, eczacılık, DNA analizi gibi pek çok stratejik araştırmada kullanılan biyosensör cihazı, tamamen yerli kaynaklarla geliştirilip dünya standartlarında ticari ürüne dönüştürüldü

16 Ekim 2010 Cumartesi 09:00
Elde taşınan laboratuvarlar geliyor

Bilkent Üniversitesi UNAM araştırmacılardan Yrd. Doç. Dr. Aykutlu Dana, yaptığı açıklamada, merkezlerinde biyomoleküler algılama konusunda dünyada yaygın olarak kullanılan yüzey plazmon rezonansı (SPR) prensibine dayalı analitik sistemlerin geliştirildiğini bildirdi. Araştırmacılar, laboratuvarda kullanılmak üzere geliştirdikleri masaüstü sistemin yanısıra plasmon rezonans yüzeyleri ile optik algılayıcıları birleştirerek, cep telefonu boyutunda bir cihazla plasmon rezonans ölçümlerinin yapılmasına imkân sağlayan minyatür bir teknolojinin prototipini de üretti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:57
  1. arşiv haber
  2. yeni akit gazetesi
  3. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksekova’da kanlı kavga: 2 yaralı
    1. Yüksekova’da kanlı kavga: 2 yaralı
    2. Manisa Ticaret Borsası
    3. Polis adaylarına insan hakları uyarısı
    4. Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları..
    5. İDO ve İGDAŞ’ta özelleştirme kararı
    6. Maçın ardından
    7. Buz Müzesi, öğrencilere kapılarını..
    8. Clinton: İngiltere’nin planıABD’yi..
    9. Sebebi bilinmeyen felç
    10. 1 milyar kişi aç; 1.9 milyar obez
    11. Borsa günlük bazda yüzde 1.26 değer..
    12. Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası
    13. 2011’e sosyal bütçe
    14. Aydın Doğan’ınumudubilirkişide
    15. İşsizlik yüzde 10.6’ya geriledi
    16. TTNet’ten internet alana 1 yıllık eğitim
    17. Bankaların haksız yere aldığı hesap..
    18. İhracatçılar, kurda istikrar istiyor
    19. Terör mağduru Zeynep Bebek, artık..
    20. Vakıf Gureba, kolundan tuttu
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum