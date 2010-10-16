Elde taşınan laboratuvarlar geliyor

Bilkent Üniversitesi UNAM araştırmacılardan Yrd. Doç. Dr. Aykutlu Dana, yaptığı açıklamada, merkezlerinde biyomoleküler algılama konusunda dünyada yaygın olarak kullanılan yüzey plazmon rezonansı (SPR) prensibine dayalı analitik sistemlerin geliştirildiğini bildirdi. Araştırmacılar, laboratuvarda kullanılmak üzere geliştirdikleri masaüstü sistemin yanısıra plasmon rezonans yüzeyleri ile optik algılayıcıları birleştirerek, cep telefonu boyutunda bir cihazla plasmon rezonans ölçümlerinin yapılmasına imkân sağlayan minyatür bir teknolojinin prototipini de üretti.