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Gündem Elde kına ile uyanmak ne anlama geliyor? 'Cinler aleminden...'
Gündem

Elde kına ile uyanmak ne anlama geliyor? 'Cinler aleminden...'

Bazı insanlar uykudan elinde kına yakılmış bir şekilde uyanıyor. Bu durumun bilimsel açıklaması pek yok fakat ilahiyatçı Nihat Hatioğlu'nun konuyla ilgili önemli görüşleri var.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 11:18:00 -
Elde kına ile uyanmak ne anlama geliyor? 'Cinler aleminden...'

Uykudan uyandığınızda elinizde ya da ayağınızda kına yakıldığını gördüyseniz ve bu kınayı sizin ya da tanıdığınız kimsenin yakmadığını da düşünüyorsanız bu durumun farklı açıklamaları olabilmektedir. Tıbbi ve dini olmak üzere iki açıdan ele alındığında bazı değişik görüşler ortaya çıkmaktadır. Peki uykuda kına yakılması ne demek? İslam'a göre elinde ya da ayağında kına lekesiyle uyanmak...

Gündelik yaşantımız içerisinde anlatılanlara göre, bazı kimselerin sabah uyandıkları zaman elleri ya da ayaklarının kınalanmış bir şekilde olduğu bilinir. Eğer o kişi eline ya da vücuduna kına yakmadığından emin ise veyahut bir başkasının şakasına bile olsa böyle bir davranış sergilemeyeceğini biliyorsa bu durum onu biraz korkutabilir. Çünkü halk arasında uykuda kınalanma ile ilgili görüşlerin farklı kişilere göre yorumlanması hatta abartılarak o kişinin cinlerin düğününe katılıp orada kınaladığını bile söyleyenler olabilmektedir. Rüyada vücudunun çeşitli bölgelerinde kına yakılmış olan kimsenin bu durumu ile ilgili tıbbi ve dini açıdan olmak üzere iki şekilde görüşü vardır. İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun programına bağlanan bir kimseden yola çıkarak, Nihat Hatipoğlu'nun rüyada kına yakılmasının ne anlama geldiği hakkındaki görüşleri büyük önem arz ediyor.

İşte o sözler:

İnsanın ruhu uyku halindeyken vücuttan çıkıp değişik alemleri dolaşmaktadır. Bu anlamda baktığımızda rüya da vücuda döndükten sonra geri kalmışların kalıntısıdır. Melek alemini, insan alemini ve cin alemini dolaşan ruh, rüya olarak dolaylı yoldan karşımıza çıkar. Dolaşan ruh dönerken o gezdiği yerlerden bazı ilerin vücutta çıkmasına neden olur. Ruh, uyku halinde buradan geçerken cinler alemine uğramış. Bu buradan sıçramış olabilir. Bu izler kına ya da daha farklı belirtiler halinde de ortaya çıkabilir. Bu durumun dini açıdan hiçbir kesinliği olmasa da muhtemel görüş bu şekildedir.

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Yorumlar

İstanbullu

Eyerki ruh dolaşıyorsun kına lekesinin ruhta olması gerekmez? Ruh fiziksel olarak görümediğin göre o lekeyi alip ta görünen bir vücuda tasiyamayacaginini düşünüyorum. Selametle.
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Nuri BALKANOĞLU

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